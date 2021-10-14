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Rantçı ne demek, TDK'ya göre Rantçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rantçı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rantçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rantçı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rantçı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rantçı ne demek, TDK'ya göre Rantçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rantçı ne demek? Rantçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rantçı kelimesi. Peki rantçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rantçı nedir, rantçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RANTÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rantçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre rantçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Getirimci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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