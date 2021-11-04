Rapçi kaosu! Uzi'den Çakal'a şarkı göndermesi "'Gülümseyemem' dedim"
Son olarak çıkardığı Mahvettim şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Çakal'a rapçi Uzi'den göndermeli bir paylaşım geldi.
Son günlerde sosyal medyada Çakal isimli genç rapçinin 'Mahvettim' şarkısı kısa sürede Youtube'da trendlerde yerini aldı. Şarkı sözlerindeki 'Gülümseyemedim' dizesiyle dikkatleri üzerine çekerken çok fazla espri konusu oldu.
Gerçek adı Emirhan Çakal olan genç rapçinin son şarkısına meslektaşı Uzi'den gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya'dan da bir gönderme geldi.
Uzi fotoğrafçıda çekildiği bir fotoğrafı Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, "Gülümseyemem dedim" notunu eklemesiyle gözler Çakal'a çevrildi.
Rapçilerin aralarında hep bir atışma olduğundan bu duruma Çakal'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
Öte yandan çoğu şarkısında doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’den bahseden Uzi, Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur
Çakal ise Müzik piyasasına 'Puşt' şarkısıyla sağlam bir giriş yapmıştır. Rapçi birkaç gün önce 'Mahvettim' şarkısıyla ortalığı adeta salladı.
ÇAKAL- MAHVETTİM SÖZLERİ
unuttum
içime büyük gurur
saplanmıştı birebir
yalnızlıktan korkmuştum
ağlıyodum sinirden ve uyumuştum direnip
*
bi haftadır iş için çekincektim fotoğraf
gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse
gülümseyemem dedim bu benim için zor
fazla değil 3 saniye vesikaya yeterli
*
her yanı mahvettim
geceyi dar ettim kendime
zindan ettim
*
desinler lanetli bu çocuk
sabretti herşeyden vazgeçti
*
ben gözlerim yolunu
sen orda dur yorulma
belirlerim sonumu
ölümdür yakınımda
bu dostluğa aç şişe
paragraflar yetişmez
ellerimde bak çiçek
senin için getirdim
*
dikeni yok hiçbirinin
batamaz ellerine
sarı papatyalar
*
dillerine pelesenk
bilemedim ne desem
cevapsız bi endişe
*
uyanmak istemiyodum artık
heryanı pis geliyodu istanbulu
duymak istemiyodum artık
*
aşkı başlatandı martı
ne ara geçti geldi mart ayı
herşeyi planladım ve planda ben yoktum artık
*
her yanı mahvettim
geceyi dar ettim kendime
zindan ettim
*
desinler lanetli bu çocuk
sabretti her şeyden vazgeçti