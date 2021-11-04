Rapçi kaosu! Uzi'den Çakal'a şarkı göndermesi "'Gülümseyemem' dedim"

Son günlerde sosyal medyada Çakal isimli genç rapçinin 'Mahvettim' şarkısı kısa sürede Youtube'da trendlerde yerini aldı. Şarkı sözlerindeki 'Gülümseyemedim' dizesiyle dikkatleri üzerine çekerken çok fazla espri konusu oldu.

Gerçek adı Emirhan Çakal olan genç rapçinin son şarkısına meslektaşı Uzi'den gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya'dan da bir gönderme geldi.

Uzi fotoğrafçıda çekildiği bir fotoğrafı Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, "Gülümseyemem dedim" notunu eklemesiyle gözler Çakal'a çevrildi.

Rapçilerin aralarında hep bir atışma olduğundan bu duruma Çakal'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Öte yandan çoğu şarkısında doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’den bahseden Uzi, Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur

Çakal ise Müzik piyasasına 'Puşt' şarkısıyla sağlam bir giriş yapmıştır. Rapçi birkaç gün önce 'Mahvettim' şarkısıyla ortalığı adeta salladı.

ÇAKAL- MAHVETTİM SÖZLERİ

unuttum

içime büyük gurur

saplanmıştı birebir

yalnızlıktan korkmuştum

ağlıyodum sinirden ve uyumuştum direnip

*

bi haftadır iş için çekincektim fotoğraf

gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse

gülümseyemem dedim bu benim için zor

fazla değil 3 saniye vesikaya yeterli

*

her yanı mahvettim

geceyi dar ettim kendime

zindan ettim

*

desinler lanetli bu çocuk

sabretti herşeyden vazgeçti

*

ben gözlerim yolunu

sen orda dur yorulma

belirlerim sonumu

ölümdür yakınımda

bu dostluğa aç şişe

paragraflar yetişmez

ellerimde bak çiçek

senin için getirdim

*

dikeni yok hiçbirinin

batamaz ellerine

sarı papatyalar

*

dillerine pelesenk

bilemedim ne desem

cevapsız bi endişe

*

uyanmak istemiyodum artık

heryanı pis geliyodu istanbulu

duymak istemiyodum artık

*

aşkı başlatandı martı

ne ara geçti geldi mart ayı

herşeyi planladım ve planda ben yoktum artık

*

her yanı mahvettim

geceyi dar ettim kendime

zindan ettim

*

desinler lanetli bu çocuk

sabretti her şeyden vazgeçti