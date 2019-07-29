Rapçi Mero kimdir? | Rapçi Mero'nun gerçek adı ne? | Çukur'a mı katılıyor?

Rapçi Mero kimdir? Birçok internet kullanıcısı Rapçi Mero'nun Çukur dizinde yer alacağı iddiaları sebebiyle bu soruyu araştırıyor. Peki Rapçi Mero kimdir? Rapçi Mero'nun gerçek adı nedir? Rapçi Mero, Çukur'a mı katılıyor? Ayrıntılar haberimizde.

RAPÇİ MERO KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rapçi Mero, aslen Adanalı ancak Almanya'da yaşıyor. Çıkardığı 'Olabilir' parçası ile müzik listelerinde adından sıkça söz ettiren Mero, 19 yaşında. Şu sıralar Olabilir şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.

İddiaları güçlendiren bir diğer paylaşım ise geçtiğimiz günlerde MERO'dan geldi.

RAPÇİ MERO'NUN GERÇEK ADI NE?

Rapçi Mero'nun gerçek adı Enes Meral, 19 yaşındaki rapçi, geçtiğimiz gün Instagram hikayesinde de Ay Yapım'ı paylaştı. MERO bu sezon Çukur dizisiyle birlikte Türkiye gündemine oturmaya devam edecek.

RAPÇİ MERO ÇUKUR'A MI KATILIYOR?

Son dönemde YouTube trend listelerinden düşmeyen MERO bomba bir şarkıyla Çukur'un yeni sezonunda yer alacak.