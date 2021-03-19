Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi. Peki; Raportör nedir, ne demektir? Raportör maaşı ne kadar 2021?

RAPORTÖR NEDİR, NE DEMEK?

Raportör hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel firmalarda faaliyet gösteren, ayrıca her türlü faaliyeti kayıt altına alıp raporlama sunan kişilere denmektedir. Raportör sayesinde kurum içi birçok farklı işlem ya da çalışma kayıt altında düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmektedir.

RAPORTÖR MAAŞI NE KADAR 2021?

Raportör maaşları genel olarak 3000 TL ile 5.000 TL arasında farklılık göstermektedir. Kamu kurumlarında çalışan kişilerin aylık ortalama maaşları 4300 TL gibi bir miktardır. Mesleğe yeni başlayan kişiler için de aylık ortalama 3500 TL gibi bir maaş verilmektedir.

RAPORTÖR NASIL OLUNUR?

Raportör olabilmek için resmi bir eğitim alması gerekmezken, üniversitelerin sekreter ve Tıbbi dokümasyon bölümlerinden mezun olarak iş bulma avantajı olabilmektedir. Öte yandan özel kurslar üzerinden de sertifika alarak başvuru yapılabilir. Ayrıca firmadan firmaya göre adaylarda eğitim derecesi aranabilmektedir.