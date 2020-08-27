Rasim Öztekin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı!

Türk Tiyatrosu'nun simgesi haline gelen kavuk, yeni sahibini buldu. Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin'di. Öztekin kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

“KALBİM KAVUKLU OLARAK TİYATRO YAPMAMA İZİN VERMEDİ”

Kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy'dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek şunları söyledi:

“Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk'lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim."

ŞEVKET ÇORUH’A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Büyük özverilerle "Baba Sahne'yi’ kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk Tiyatrosu'na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni'ne bekliyoruz.”

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.

Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu il007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.

Şevket Çoruh, Türk şarkıcı Pamela Spence ile 2007 ile 2008 yılları arasında birlikte oldu.

Şevket Çoruh kimdir

Ödülleri :

2004 - 23. İstanbul Film Festivalinde “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

2003 - 11. ÇASOD’dan“İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

Filmleri :

2011 - Anadolu Kartalları

2010 - Çakallarla Dans

2010 - Anı Yaşamak

2009 - Sonsuz

2008 - Usta

2004 - Eğreti Gelin

2004 - Anlat İstanbul

2003 - İnşaat

Oynadığı Bazı Dizi Filmler :

2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm

2006 - Arka Sokaklar

2006 - Gönül Kudret

2005 - Savcının Karısı

2005 - Canın Sağolsun

2003 - Sultan Makamı

2002 - Azad

1999 - Yılan Hikayesi

1998 - Affet Bizi Hocam

1996 - Köşe Kapmaca

1996 - Sevda Kondu

1995 - Çiçek Taksi

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:

2004 - Kayıp Aşklar

2004 - Bir Aşk Hikayesi

2004 - Gülizar