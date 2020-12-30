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Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ağabeyi Zeki Bülent Özker ile ilgili acı haberi duyurdu. Peki Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir? Detaylar haberimizde...

Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ağabeyi Zeki Bülent Özker'e ilişkin acı haberi duyurdu. Peki Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir? İşte ayrıntılar...

ZEKİ BÜLENT ÖZKER KİMDİR?

Zeki Bülent Özker, Rasim Öztekin'in ağabeyidir.

2016 yılında Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinde 25. yılını doldurarak Galatasaray Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanmıştı.

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker yaşamını yitirdi.

Zeki Bülent Özker 30 Aralık 2020 Pazar günü hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Rasim Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın." 

Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ise amcasına ''Güle güle Amca..." diyerek veda etti.

Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Rasim Öztekin'in ağabeyi Zeki Bülent Özker kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü


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