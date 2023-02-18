Raul Milinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Milinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Milinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Milinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Milinovic 23 Ocak 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Raul Milinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Milinovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Milinovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Milinovic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Milinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Milinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Milinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Milinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U19

30 Ağu 2019 yılında Dugopolje U19

17 Şubat 2020 yılında Lokomotiva U19

31 Temmuz 2020 yılında Croat. Zmijavci

11 Şubat 2021 yılında NK Hrvace

14 Şubat 2022 yılında NK Jarun

Raul Milinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Milinovic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Raul Milinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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