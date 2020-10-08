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Ravil Tagir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ravil Tagir Türk mü?

Bu sezon Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olan Ravil Tagir, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. Peki, Ravil Tagir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ravil Tagir Türk mü? Detaylar haberimizde...

Ravil Tagir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ravil Tagir Türk mü?

İzmir ekibi Altınordu'da parlayan ve Başakşehir'e transfer olan Ravil Tagir, İngiliz The Guardian gazetesinin "en yetenekli genç futbolcular" listesine girmeyi başardı. Türk futbolunun geleceğinde adından söz ettirmesi beklenen genç oyuncu, merak edilenler arasına girdi. Peki, Ravil Tagir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ravil Tagir Türk mü? Detaylar haberimizde... 

RAVİL TAGİR KİMDİR?

6 Mayıs 2003'te Kazakistan'ın Cambul şehrinde dünyaya gelen Ravil Tagir, Kazak asıllı Türk futbolcudur. Stoper bölgesinde görev alan genç futbolcu, 1.82 boyunda. 

Futbola Bursa Kültürspor'da başlayan Ravil, 2016'da Altınordu'ya transfer oldu ve alt yaş takımlarında oynamaya başladı.

Ravil, 2019'da Altınordu as takımında oynamaya başladı. 18 Ağustos 2019'da Hatayspor ile oynanan 1. Lig karşılaşmasında ilk 11 başlayarak ilk kez Altınordu formasını giydi. Bu tarihten itibaren düzenli forma şansı yakalayan Ravil, ilk golünü Osmanlıspor ile 14 Şubat 2020'de oynanan 1. Lig karşılaşmasında 88. dakikada buldu.

28 Eylül 2020'de Medipol Başakşehir'e 2,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %30 pay karşılığında transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ravil Tagir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Ravil Tagir Türk mü?

RAVİL TAGİR TÜRK MÜ?

Kazakistan doğumlu olan Ravil Tagir, Ahıska Türklerindendir. Genç oyuncu, profesyonel futbol kariyerine Türkiye'de Altınordu kulübünde başladı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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