Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7421.33

Meslek Adı : Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu : Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; raylı sistem araçlarının kullanıma hazır bulundurulması için elektronik donanım ve sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması ile araçlarda meydana gelen arızaların tespit edilip onarılması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir süre içerisinde yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama mesleği için “7523.23” kod olarak kullanılır iken Özel Harekat Polisi mesleği için “5412.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu “7421.33” olarak belirlenmiştir.

