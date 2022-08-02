Razoni gemisi yola çıktı, tarım ürünlerinde gerileme başladı! Fiyatlar darmadağın oldu, düşüyor da düşüyor! Mısır, buğday, yulaf, soya...

Türkiye'nin diplomasi atağıyla Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl koridoru anlaşması, beklenen etkilerini göstermeye başladı. Anlaşması kapsamında Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ilk gemi yola çıktı. Geminin hareketiyle küresel tahıl fiyatlarında gerileme gözlemlendi. Razoni gemisi Lübnan'daki Trablus limanına doğru yola çıkar çıkmaz, tarım emtialarında yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşadı.
EMTİA FİYATLARINDAKİ ETKİ
Rusya'nın işgali sonrası artış yaşayan tüm emtialar eski rakamlarına geri dönmeye başladı. Chicago'da işlem gören buğday vadeli işlemleri yüzde 2.38 düşüşle 788 dolara inerken, mısır vadeli işlemleri yüzde 2.5 gerileme kaydetti. Öte yandan Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 1,1 azalarak 14,53 dolar/buşel, yani 529,8 dolar/ton seviyesine geriledi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "RAZONİ isimli gemi Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." ifadeleri yer aldı.