Razoni gemisi yola çıktı, tarım ürünlerinde gerileme başladı! Fiyatlar darmadağın oldu, düşüyor da düşüyor! Mısır, buğday, yulaf, soya... Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl koridoru anlaşması etkilerini geminin yola çıkmasıyla gözler önüne serdi. Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler anlaşması ile 26 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisinin yola çıkmasıyla tüm tarım emtiaları yüzde 2'nin üzerinde düşüş gözlemlendi.

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