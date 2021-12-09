Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen Türkiye- Ukrayna Ekonomik İş Forumu'nun ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bodnar'ın açıklamalarında söz ettiği reaktif savaş uçağı projesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda, Reaktif savaş uçağı nedir? Baykar Makina'nın hayata geçireceğini duyurduğu reaktif savaş uçağı projesi nedir? İşte detaylar...

REAKTİF SAVAŞ UÇAĞI NEDİR?

Bodnar açıklamalarında Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğinin 3 aşamalı olarak ilerlediğini ifade etti. Bir ay öncesinde İstanbul'da SAHA EXPO Fuarı'nın düzenlendiğini; fuar kapsamında da birkaç anlaşmanın imzalandığını belirtti. Anlaşma dahilinde birkaç motorun Baykar Makina'nın üretmiş olduğu ürünler arasından satın alınacağını ifade etti.

Bodnar; "Şu anda bilindiği gibi Türk ordusunun envanterine alınmış Akıncı'da Ukrayna motorları var. Birinci anlaşma, Akıncı için birkaç motorun satın alınmasıyla ilgili. İkinci anlaşma ise Akıncı için güçlendirilmiş motorun alınmasıyla ilgili. Üçüncü anlaşma ise Ukrayna'daki savaş uçağı motorunu temel alarak Baykar Makina'nın hayata geçirmek istediği reaktif savaş uçağı projesidir." diyerek savaş uçağı projesinin haberini verdi. Bahsedilen uçakla ilgili olarak detaylı bir bilgiye yer verilmedi.