Real Madrid 2-0 Inter | Maç Sonucu, özeti UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında Real Madrid ile Inter karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibin 2-0 mağlup ederek lider bir şekilde gruptan çıkmayı başardı.

A+ A-

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, konuk ettiği Inter'i 17. dakikada Toni Kroos, 79. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle 2-0 yenerek 15 puanla lider unvanıyla üst tura yükseldi. Inter'de 64. dakikada Nicolo Barella, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 puanı bulunan İtalya temsilcisi ise grup ikincisi olarak son 16 takım arasında yer aldı. Kroos attığı golle, Real Madrid'in eleme maçları hariç Avrupa arenasındaki bininci golüne imza attı. İspanya temsilcisi, Avrupa arenasında bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. Karşılaşmanın özetini izlemek için Real Madrid 2-0 Inter | Maç özeti linkine tıklayabilirsiniz. real madridInter MilanŞampiyonlar ligi