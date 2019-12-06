Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den yeni turnuva projesi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, FIFA Başkanı Infantino'ya Avrupa Süper Ligi projesini FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da bulunduğu toplantıda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin temsilcileriyle görüştü. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, burada kendi planlarını anlattı.

Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nde Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 kulübün katılacağı turnuvada 10'arlı iki ayrı lig önerisinde bulundu. Liglerde küme düşmenin de olacağı belirtildi..

Real Madrid başkanının, bu kulüplerin kendi liglerinden ayrılarak sadece Avrupa Süper Ligi'de oynamasını önerdiği ve yeni sistemle gelirlerini 2 katına kadar yükselteceği de garanti ettiği belirtildi.

FIFA GÖRÜŞMEYİ YALANLAMADI: "DÜŞÜNCELERİ DİNLERİZ"

FIFA yetkilileri bu görüşmeyi yalanlamazken, "FIFA'nın görevlerinden biri paydaşların düşüncelerini dinlemektir" açıklamasını yaptı.

UEFA BAŞKANI CEFERİN: BENCE DÜNYADAKİ FUTBOLU ÖLDÜRECEK BİR PLAN

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili, "Bu çılgın planı okudum. Bir kulüp başkanından gelen bir şey. Bence dünyadaki futbolu öldürecek bir plan. Oyuncular, taraftarlar ve bu oyunla bağlantılı olan herkese zarar verir ancak sadece küçük bir grup insana faydası olur" görüşlerini paylaştı.