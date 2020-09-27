Sultangazi'de evinin balkonunda oturan bir kişiye pompalı tüfekli saldırıda bulunulduKayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralıReal Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardıSomali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuğu kurtardıİzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradıYemen hükümeti ve Husi temsilcileri esir ve tutuklu takasında anlaştıOzan Kabak'tan "tükürük" açıklaması: "Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu"Küçükçekmece’de pompalıyla metruk bina önünde uyuşturucu isyanıMalatya'da bir vatandaşın aracından 125 Bin TL parasını çalan 5 kişi tutuklandıLübnan'da bir günde rekor sayıda kişide koronavirüs tespit edildi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Real Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardı

Real Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 yendi.

Real Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 mağlup etmeyi başardı

MADRİD (AA) -

Karşılaşmanın 14. dakikasında Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid'e 34. dakikada Aissa Mandi ve 37. dakikada William Carvalho ile karşılık veren Real Betis, ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.

İkinci yarının başında Emerson Ferreira da Rosa'nın kendi kalesine attığı golle skora tekrar eşitliği sağlayan Real Madrid, 67. dakikada Emerson'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artırdı. Real Madrid'in galibiyet golünü 81. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.

Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında oynadığı Manchester City maçından dolayı La Liga'da sezonun ilk haftasındaki Getafe maçı ileri tarihe ertelenen Real Madrid, geçen hafta Real Sociedad deplasmanında berabere kaldıktan sonra Real Betis karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etti.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, 3. haftayı bir maç eksikle 4 puanla tamamladı. Real Betis ise 6 puanda kaldı.

Haftanın diğer maçında Getafe deplasmanda Alaves ile 0-0 berabere kaldı. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal yedekte başlarken, 46. dakikada Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi.

Haftanın diğer maçlarında Valencia ile Huesca 1-1 berabere kalırken, Real Sociedad deplasmanda Elche'yi 3-0 mağlup etti.

 

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT