Real Madrid-Liverpool maç özeti izle 3-1! Ozan Kabaklı Liverpool dağıldı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid evinde konuk ettiği Liverpool'u Vinicus Junior (2) ve Asensio'nun attığı gollerle 3-1 yendi. Liverpool'un tek golünü ise Mohamed Salah attı. Maçın özeti haberimizde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İspanyol ekibi Real Madrid ile Liverpool karşılaştı. Real Madrid, 27. ve 65. dakikada Vinicius'un, 36. dakikada Asensio'nun golleriyle maçtan 3-1 üstünlükle ayrıldı. Liverpool'un tek golünü ise 51. dakika Mohamed Salah kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid rövanş öncesinde büyük avantaj elde ederken, Liverpool tur umutlarını zora soktu. Milli oyuncumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. REAL MADRİD-LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Real Madrid- Liverpool maç özeti izle. Tayfun Altuntaş Editör real madridliverpool