Real Madrid - Sevilla maç sonucu | Real Madrid - Sevilla maç özeti

88'



Daniel Carvajal (Real Madrid) kurallara aykırı hareket etti ve sarı kartı gördü.

87' Karim Benzema (Real Madrid) harika bir dokunuş yapıyor! Ceza sahasını içinde takım arkadaşı tarafından gönderilen topla buluşan Karim Benzema (Real Madrid) kalenin direğe doğru yerden bir şut gönderiyor. Ancak dikkatli kaleci topu kontrol ediyor ve atak golsüz sonuçlanıyor.

83' Luka Modric (Real Madrid) seken topa ceza sahası çizgisi üzerinden vole vuruyor. Oyuncu harika bir vuruş çıkartıyor ve kaleci Tomas Vaclik kontrpiyede kalıyor, ancak top az farkla soldan dışarı gidiyor.

83'



Real Madrid köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Bu pozisyonda hazırlıklı olan defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırıyor.

82' Karim Benzema (Real Madrid) sert ve güzel bir vuruş yapıyor. Oyuncu pası kontrol ediyor, kaleye bakıyor ve ceza sahasının kenarından vuruşunu yapıyor. Bu şut kaleciye zorluk yaşatabilirdi, ancak top defans oyuncusuna çarpıp uzaklaşıyor. Şimdi Real Madrid köşe vuruşu kullanacak.

81' Toni Kroos (Real Madrid) kaleye oldukça uzak bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına gönderiyor. Orta çok güzeldi, ancak kaleci yükselerek topu kontrol ediyor.

81'



Julen Lopetegui bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Rony Lopes (Sevilla), Ever Banega yerine oyuna giriyor.

78'



Şimdi istatistiklere bakma zamanı, toplam gol girişimleri: 10:7.

77' Çok önemli bir gol fırsatı! Toni Kroos (Real Madrid) ceza sahasına hareketlenerek gönderilen güzel pasta topu kontrol ediyor ve şutunu çekiyor, ancak bu şutu rakip defans oyuncusu kayarak engelliyor.

76'



Oyuncu değişikliği. Oliver Torres (Sevilla), Franco Vazquez yerine oyunda.

75' Seken topu Casemiro (Real Madrid) kontrol ediyor, oyuncunun yaptığı vuruşta top sağ direği sıyırıp dışarı gidiyor. Çok önemli bir fırsat kaçtı!

72' Luka Modric (Real Madrid) tarafından topu rakip defans arkasına gönderme denemelerinden birisi saha başarısız oldu ve top rakip defans tarafından uzaklaştırıldı.

71'



Zinedine Zidane takımının oyun planında bir takım değişiklikler yapmaya karar veriyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Marcelo sahayı terk ederken Ferland Mendy (Real Madrid) oyuna giriyor.

69'



Gol! Lucas asisti, Casemiro (Real Madrid) ise golü yapıyor. Yapılan ortaya yakın mesafeden kafa vuran oyuncu sağ alt köşeden topu ağlara gönderiyor. 2:1.

67'



Oyuncu değişikliği hazırlığı. Munir El Haddadi oyundan çıkıyor ve yedek kulübesinden Youssef En Nesyri (Sevilla) oyuna giriyor.

67'



VAR incelemesinin ardından karar veriliyor. Gol geçerli sayılıyor ve Sevilla oyuncuları seviniyor!

66' Hakem Juan Martinez Munuera tarafından büyük ihtimalle golden önce elle oynama olup olmadığını incelemek üzere VAR'a başvuracağını işaret ettikten sonra Sevilla takımı oyuncuları gol sevinçlerini yarıda kestiler.

65'



Futbol sahalarında az görülen bir füze izledik. Luuk de Jong (Sevilla) ceza sahasının hemen dışından sol kale direğinin dibinden topu ağlara gönderdi.

63' Junior Vinicius (Real Madrid) iki defans oyuncusunu güzel hareketlerle geçiyor ve ceza sahası çizgisinden çektiği şut sağ direkten dönüyor.

62'



Oyuncu değişikliği yapılıyor. Luka Jovic dinlenmek üzere saha kenarına geliyor ve Karim Benzema (Real Madrid) oyuna giriyor.

62'



Teknik direktör takımına taze kan kazandırmak istiyor ve Junior Vinicius (Real Madrid) oyuna girerken, Rodrygo oyundan çıkıyor.

57'



Gol! Luka Jovic topu alıyor ve Casemiro (Real Madrid) ile buluşturuyor; oyuncu yaptığı aşırtma vuruşla skoru 1:0 yapıyor.

56' Rodrygo (Real Madrid) için bayrak kalkıyor. Hakem düdüğünü çalarak ofsaytı belirliyor.

54'



Ever Banega (Sevilla) hakeme karşı sesini yükseltiyor ve sarı kartı görüyor. Oyuncu hakeme karşı hiç de uygun olmayan bir tutum sergiledi.

53'



Bugünkü maçta toplam biletli seyirci sayısı 72512.

51' Sergio Reguilon (Sevilla) ceza sahasına isabetli bir orta yapamıyor.

48' Casemiro (Real Madrid) oyunu devam ettiriyor.

47'



Casemiro (Real Madrid) çok sert bir müdahaleye maruz kalmışa benziyor. Oyuna devam edip edemeyeceğini göreceğiz.

46'



Düdük çalıyor ve hakem Juan Martinez Munuera ikinci yarıyı başlatıyor.

45+1'



Karşılaşmanın ilk yarısı az önce bitti.

45'



1 ek süre uzatma olarak oynanacak.

45' Lucas (Real Madrid) ceza sahasına orta yapıyor. Ancak, rakip defans topu uzaklaştırarak tehlikeyi engelliyor.

40'



Ever Banega (Sevilla) güzel bir köşe vuruşu kullanıyor, ancak defans oyuncularından birisi önce davranıyor ve tehlikeyi savuşturuyor.

37'



Luka Modric (Real Madrid) bu hareketinin karşılığında kart görmeyeceğini düşünse de, hakem sarı kartını gösteriyor.

35' Fernando (Sevilla) koşusunu yaptığı anda ofsayta yakalanıyor.

33'



Ever Banega (Sevilla) köşe vuruşunda takım arkadaşlarından birisini bulmaya çalışıyor, ancak rakip defans bu topu engelliyor.

32' Hakem Juan Martinez Munuera VAR incelemesinden sonra GOL İPTAL kararı verince Sevilla takımı oyuncuları öfkeleniyor!

31' Top ağlara gidince Sevilla oyuncuları sevinmeye başlıyor, ancak sevinçleri kısa kesiliyor. Hakem Juan Martinez Munuera itirazların haklı olup olmadığını kontrol etmek için VAR'a başvuracak.

30'



Korner kararı veriliyor. Ever Banega (Sevilla) yapacağı ortayla takım arkadaşlarına pozisyon yaratmaya çalışacak.

27' Casemiro (Real Madrid) kendisine gönderilen pası ceza sahası çizgisinde güzel bir şekilde kontrol ediyor, kafasını kaldırıyor ve kaleye doğru güzel bir vuruş yapıyor, ancak top az farkla üstten dışarı gidiyor.

23' Real Madrid harika bir oyun sergiliyor. Oyuncular topa sahip oluyor ve kendi aralarında tek paslar yapıyorlar. Real Madrid şu anda oyunun hızını kontrol ediyor.

19' Jules Kounde (Sevilla) penaltı noktası civarında havadayken başka bir oyuncunun müdahalesine maruz kalıyor ve kontrollü bir kafa vuruşu yapamıyor, top farklı bir şekilde üstten dışarı gidiyor.

18'



Köşe vuruşu. Ever Banega (Sevilla) kornerden ceza sahasına orta yapacak.

16' Ceza alanı dışında Marcelo (Real Madrid) topu güzel bir şekilde kontrol ediyor, ancak oyuncunun gelişine yaptığı sert vuruşta top farklı bir şekilde üstten dışarı gidiyor.

16'



Toni Kroos (Real Madrid) başarısız bir köşe vuruşu kullandı.

15' Luka Modric (Real Madrid) ileri doğru bir pas gönderiyor, ancak defans oyuncuları araya giriyor. Real Madrid köşe vuruşu kullanacak. Takımın oyuncuları ceza alanını dolduruyor.

12' Toni Kroos (Real Madrid) kendisine gönderilen isabetli pası kontrol ettikten sonra ceza sahasının kenarından şansını deniyor. Kaleci Tomas Vaclik rahat bir kurtarış yaparak kalenin ortasına giden bu topu çıkartıyor.

11' Munir El Haddadi (Sevilla) ceza sahasının kenarında bir boşluk yakalıyor ve kötü bir şut çıkartıyor, top farklı bir şekilde üstten dışarı gidiyor.

8' Marcelo (Real Madrid) ceza sahası dışından yaptığı pasta takım arkadaşını bulmaya çalışıyor, ancak rakip defans hızlı bir reaksiyon gösteriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

5' Defans oyuncusu bu vuruşu engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Luka Jovic (Real Madrid) tarafından orta mesafeden yapılan vuruşa hayati bir müdahalede bulunarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.

2' Real Madrid tek paslarla oyuna hakim oluyorlar. Oyuncular arasındaki harika uyum dikkat çekiyor.

1'



İlk yarı başladı.