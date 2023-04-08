Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!

Anket şirketleri seçim anketlerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Orthus Araştırma tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bakın ne sonuç çıktı.

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Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. dönem milletvekili ve cumhurbşakanlığı seçimlerinde geri sayım başladı. Seçime bugün itibariyle 36 gün kaldı. Yapılan anketler ise bir bir açıklanmaya başladı. Son açıklanan ankete göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 46.4, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.9 olarak belirlendi.

Seçimler için son düzlüğü girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Orthus Araştırma tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ARADAKİ FARK İKİ PUANDAN AZ

Ankete katılanların yüzde 46.4'ü tercihini Erdoğan'dan yana kullanırken, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 44.9 olarak belirlendi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yüzde 4.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Sinan Oğan ise 0.8'de kaldı.

KARARSIZLARIN OY ORANI YÜZDE 3.4

Durumun bıçak sırtı olduğu araştırmada kararsızların oy oranı da 3.4 oldu. Bu anketten çıkan sonuca göre 50+1 zorunluluğu nedeniyle seçim ikinci tura aklıyor.

  1. Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.4
  2. Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.9
  3. Muharrem İnce: Yüzde 4.5
  4. Kararsız: Yüzde 3.4
  5. Sinan Oğan: Yüzde 0.8

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