Reece Beckles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Beckles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Beckles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reece Beckles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reece Beckles 19 Temmuz 1995 tarihinde Enfield şehrinde doğmuştur. Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Reece Beckles-Richards şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reece Beckles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Reece Beckles'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reece Beckles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reece Beckles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz
1 Kasım 2013 yılında Woking
18 Kasım 2014 yılında Farnborough
21 Aralık 2014 yılında Woking
22 Ocak 2015 yılında Farnborough
23 Şubat 2015 yılında Woking
14 Mart 2015 yılında Hornchurch
31 Mayıs 2015 yılında Woking
26 Eylül 2015 yılında Kingstonian FC
1 Temmuz 2016 yılında Wingate FC
1 Temmuz 2019 yılında Wealdstone
13 Eylül 2019 yılında Oxford City
13 Ekim 2019 yılında Wealdstone
21 Kasım 2019 yılında Cheshunt
31 Mayıs 2020 yılında Wealdstone
26 Ağustos 2020 yılında Hemel
10 Ekim 2020 yılında Cheshunt
Reece Beckles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reece Beckles şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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