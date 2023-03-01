Reece Beckles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Beckles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reece Beckles kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reece Beckles ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reece Beckles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Beckles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reece Beckles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Beckles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Beckles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reece Beckles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reece Beckles 19 Temmuz 1995 tarihinde Enfield şehrinde doğmuştur.  Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Reece Beckles-Richards şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reece Beckles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Reece Beckles'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reece Beckles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reece Beckles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2013 yılında Woking

18 Kasım 2014 yılında Farnborough

21 Aralık 2014 yılında Woking

22 Ocak 2015 yılında Farnborough

23 Şubat 2015 yılında Woking

14 Mart 2015 yılında Hornchurch

31 Mayıs 2015 yılında Woking

26 Eylül 2015 yılında Kingstonian FC

1 Temmuz 2016 yılında Wingate FC

1 Temmuz 2019 yılında Wealdstone

13 Eylül 2019 yılında Oxford City

13 Ekim 2019 yılında Wealdstone

21 Kasım 2019 yılında Cheshunt

31 Mayıs 2020 yılında Wealdstone

26 Ağustos 2020 yılında Hemel

10 Ekim 2020 yılında Cheshunt

Reece Beckles kimdir

Reece Beckles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reece Beckles şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Reece Beckles nereli

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