Reece Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Grant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reece Grant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reece Grant 26 Ocak 1995 tarihinde Greenwich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reece Grant Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 20 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Reece Grant'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reece Grant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/ReeceBeTheName
Reece Grant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reece Grant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Eylül 2013 yılında Northwood FC
21 Ekim 2013 yılında Wealdstone
1 Temmuz 2016 yılında Heybridge Swift
16 Ağustos 2017 yılında Braintree
3 Kasım 2017 yılında Kingstonian FC
20 Aralık 2017 yılında Braintree
24 Kasım 2018 yılında Aldershot
1 Temmuz 2019 yılında FC Dag & Red
1 Eylül 2020 yılında Ebbsfleet
1 Temmuz 2021 yılında Maidstone
1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic
20 Aralık 2022 yılında Chelmsford
Reece Grant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reece Grant şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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