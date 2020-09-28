Reflüye iyi gelen yiyecekler nelerdir? Son yıllarda toplumda en sık görülen mide sorunları arasında yer alan reflü tüm nüfusun yüzde 30- 40’ını etkilerken, en sık 30- 40 yaşları arasında görülüyor. Reflü atakları zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkla mücadele edenler ise Reflüye iyi gelen yiyecekler nelerdir? Reflüye ne iyi gelir? Reflüyü ne bastırır? sorularını araştırmaya başlamıştır. İşte Reflüye iyi gelen yiyecekler ve bitkisel çözüm yöntemleri haberimizde...

REFLÜYE İYİ GELEN YİYECEKLER

Reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içecekler:

Liften zengin gıdalar

Elma

Muz

Brokoli

Havuç

Fasulye

Kantaron yağı

Papatya çayı

Peynir

Reflü şikayetlerini azaltan alışkanlıklar:

1. Tabağınızdaki porsiyonları küçültün: Reflüyü azaltan yiyecekler tercih edilmeli ve midenin gereğinden fazla doldurulmamalıdır. Bu durum, yiyeceklerin kolayca geriye kaçmasına sebep olmaktadır.

2. Yemek yedikten sonra uyumayın: Yemek yedikten sonra en az iki saat kadar yatar pozisyonda olmamaya özen gösterilmelidir. Çünkü bu şekilde mide ile yemek borusu arasında olan açı kaybolmaktadır.

3. Hızlı yemek yemeyin: Her lokmayı uzun uzun çiğnemek reflüsü olan hastalar için önemlidir. Ayrıca ayaküstü değil, oturarak yemek de etkili bir korunma sağlar.

4. Yastık yüksekliğiniz 30 cm olsun: Gece boyu mide sıvısının geriye kaçışını engellemek için başın mide seviyesinden yüksekte tutulması gerekir.

5. Kilo verin: Fazla kilo sorunu olan reflünün şikayetleri hem daha sık hem de daha şiddetli olmaktadır. Bu nedenle mutlaka ideal kiloda olmaya özen gösterilmelidir.

6. Bol ve sık su için: Suyu gün boyu sık aralıklarla yudumlayarak tüketmek, şikayetleri azaltıcı bir etkiye sahiptir.

7. Hareket edin: Akşam yemeği sonrası 15- 20 dakikalık kısa yürüyüşler, rahatlatıcı özelliktedir ve hastalar için son derece faydalıdır.

Reflüde kaçınılması gereken yiyecek ve içecekler:

Kahve

Çikolata

Baharatlar

Gazlı içecekler

Sigara ve alkol

Soğan ve sarımsak

Yağda kızartılmış yiyecekler

Salça

Domates

Ekşili yiyecekler

REFLÜYÜ NE BASTIRIR?

Reflü şikayetlerinizi bastırmak için pek çok gıda vardır. Eğer reflü şikayeti yaşıyorsanız hemen bir şeftali yiyebilirsiniz. Şeftali reflü şikayetlerini önemli ölçüde bastırır. Şeftali lif bakımından oldukça zengindir. Sindirimi kolay olan şeftali mideyi de hafifletir ve reflüyü dindirir. Şeftaliyi her öğününüzde tercih edebilirsiniz. Reflüyü bastırmak için bir diğer tüketebileceğiniz gıda ise peynirdir. Peynir reflü şikayetleri olan hastalara doktorlar tarafından önerilmektedir. Dolayısıyla öğünlerinizde mutlaka yanınızda peynir bulundurmanız reflüyü bastırmanız açısından önemlidir.