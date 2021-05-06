Refrakterci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7112.13

Meslek Adı : Refrakterci

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu : Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu : Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde el aletleri ve muhtelif makineler kullanarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, refrakterlerin sıcak ve soğuk tamir, bakım ve uygulama işlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Refrakterci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Refrakter işlerini yapmak

f) Refrakter söküm işlemlerini yapmak

g) Refrakter uygulama işlemlerinin yapmak

h) Refrakter uygulaması sonrası işlemleri yapmak

i) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Refrakterci Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar mesleği için “8112.02” kod olarak kullanılır iken Narkotik Polisi mesleği için “5412.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Refrakterci Meslek Kodu “7112.13” olarak belirlenmiştir.