Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8211.17

Meslek Adı : Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Benzinle çalışan araçlarda kullanılan LPG oto gaz sistemlerinin bir parçası olan regülatörün montaj işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Regülatör parçalarını birbirine monte etmek üzere işlem sırasına göre çalışma tezgahına koymak,

a) Gaz girişi ve ayarını sağlayan mandalları regülatör içerisine monte etmek,

b) Su ve gaz sızmalarını önleyici plastik diyaframı ve diğer parçaları monte etmek,

c) Regülatörün dış kısmına su ve gaz girişi dirsekleri monte etmek,

d) İç parçalar takıldıktan sonra arka kapağı monte etmek ve vidalarla sağlamlaştırmak,

e) Montajı yapılan parçaların kontrolünü yapmak,

f) İşlemi biten regülatörleri ilgili bölüme göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları mesleği için “8152.21” kod olarak kullanılır iken NC/CNC Tezgah İşçisi mesleği için “7223.95” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Meslek Kodu “8211.17” olarak belirlenmiştir.

