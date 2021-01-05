Normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişilere sosyal bakım hizmetleri sunan Rehabilitasyon merkezlerinin kapatılıp kapatılmadığını merak eden binlerce aile internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Salgınla mücadele kapsamında tedbir amacıyla bir çok kurum kapatıldı. Peki Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı, kapatılacak mı 2021? Rehabilitasyon merkezleri açık mı? Yanıtları haberimizde...

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KAPANDI MI, KAPATILACAK MI 2021?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen kısmi kapanma konulu genelgeye göre huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇIK MI?

Rehabilitasyon merkezleri geçici süreliğine ziyaretçiye kapatıldı.

Genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;



Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ve bunların veli/vasi veya refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. '' bilgisine yer verildi.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bedeni, zihni ve(ya) ruhi rahatsızlığı sebebiyle normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olan kişiler, bu merkezlerde fonksiyon kayıplarını giderir ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlanır, beceriler kazandırılır veya bu becerileri kazanamayanlara koruyucu sosyal bakım hizmetleri sunulur. Rehabilitasyon maksatları istikametinde tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin tek tek veya bir bütün halinde, interdisipliner bir modelde yataklı veya yataksız olarak verildiği kuruluşlardır. Hem devlet tarafından açılan rehabilitasyon merkezleri vardır hem de özel kuruluşlar tarafından açılanlar vardır.