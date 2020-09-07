Reina katiline ceza yağdı! 40 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık getirilirken, 3 sanık da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada sanık tercümanlarıyla birlikte taraf avukatları da yer aldı. Mahkeme Başkanı Ersin Öztürk, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarının alınması için söz verdi. Abdulkadir Masharipov'un avukatı mütalaaya karşı savunma yaptı.

Mahkeme savunmalar ardından kısa bir ara verdi ve sonrasında kararını açıkladı. 48 sanığa ceza verildi.

Katil Katil Abdulkadir Masharipov, "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan 1367 yıl hapis ve para cezası verildi.

Katile yardım ettiği belirtilen iki numaralı sanık İlyas Mamaşaripov, 79 mağdura yönelik "Kasten adam öldürme suçuna yardım" suçundan ötürü 1432 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 sanığa 6 yıl 3 ay ile 13 yıl arasında değişen miktarlarda örgüt üyeliğinden ve farklı suçlardsn ceza verilirken 11 sanık ise tüm suçlardan beraat etti. Bir sanığın dosyası ise tefrik edildi.

ABDULKADİR MASHARİPOV KİMDİR?

Kod adı Ebu Muhammed horasani olan Abdulkadir Masharipov'un 1983 yılında Özbekistan'da dünyaya geldi.

Afganistan’da eğitim alan ve 4 dil bilen Masharipov 2017'ye girerken Ortaköy'deki Reina'ya saldırı düzenlemiştir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15’te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt’ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık Masharipov, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sanık Masharipov hakimlikteki ifadesinde, “Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti. Türkiye’de herhangi bir örgütsel toplantıya katılmadım. Telefonla irtibat kurmuyorduk. 31’inde Taksim’de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim’e giriş yoktu her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim” demişti.



Hakimlikteki ifadesinde rehin düşmemek için kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen sanık Masharipov, “İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim. Bana neden Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekete bulunmadım. Ben öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” diye belirtmiş ve ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.Saldırıya ilişkin yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’un yanı sıra 57 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Abdulkadir Masharipov hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme’, ’79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanık Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında aynı cezalar, diğer 52 sanık hakkında ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis istemişti.