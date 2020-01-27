Reina saldırısı davasında için istenen ceza belli oldu

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15’te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt’ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.

"AMACIM HRİSTİYANLARI ÖLDÜRMEKTİ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık Masharipov, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sanık Masharipov hakimlikteki ifadesinde, “Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti. Türkiye’de herhangi bir örgütsel toplantıya katılmadım. Telefonla irtibat kurmuyorduk. 31’inde Taksim’de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim’e giriş yoktu her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim” demişti.

Reina saldırısı davasında flaş gelişme!

"BEN ÖÇ ALDIM, YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Hakimlikteki ifadesinde rehin düşmemek için kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen sanık Masharipov, “İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim. Bana neden Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekete bulunmadım. Ben öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” diye belirtmiş ve ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Saldırıya ilişkin yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’un yanı sıra 57 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

