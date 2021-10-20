Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin 30 Eylül 2021 tarihli toplantıda müzakere edildiği kaydedilerek, "Bulguları ciddi ve yeterli bularak, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 21-46/655-M sayılı karar ile re’sen soruşturma açılmasına karar verdi." denildi.

4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan ifadeler şöyle:

" Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."