Rekabet Kurumu personel alımı 2021 ne zaman ve başvuru şartları neler?

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk, Genel, Bilişim) sınavı ile 30 memur alacak. Yayımlanan ilana göre 15'i genel, 10'u hukuk, 5'i bilişim kadroları için yazılı ve sözlü sınavla toplam 30 rekabet uzman yardımcısı alınacak.

REKABET KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Rekabet Kurumu personel alımı için başvurular 29 Mart ve 9 Nisan tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinden yapılacak. Yazılı sınav ise 24 Nisan Cumartesi günü Ankara'da uygulanacak.

REKABET KURUMU PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı alımı için adaylarda aranan şartlar şöyle;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarı da belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

3) Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) Son başvuru tarihi itibariyle 2019 - 2020 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmaları gerekmektedir. 5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.