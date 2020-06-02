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  3. Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif mecliste kabul edildi!

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif mecliste kabul edildi!

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif mecliste kabul edildi!

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