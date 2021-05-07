Reklam Ressamı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2651.06

Meslek Adı : Reklam Ressamı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu : Görsel Sanatçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : -Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler ve diğer benzer eşya için reklam resimleri tasarlayan ve çizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Reklam Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek konuyu resmin ebadını ve diğer bilgileri inceleyip işin özelliklerini müşterisi ile görüşmek,

b) Konu ile ilgili yayınları araştırıp okuyarak bilgi toplamak,

c) Konuyu istenilen şekilde işlemek için tasarımlarda bulunmak,

d) Konu ile ilgili krokiyi çizip müşterisinin onayına sunmak,

e) Resim işini kara kalem, rapilo kalem, mürekkep, yağlı boya, suluboya pastel kalem gibi maddelerle yapmak,

f) Çocuk masalları, moda makaleleri, kitap kapakları, posterler ya da paketleme malzemeleri gibi şekil ve desen isteyen konular hakkında çalışmalarda bulunmak,

g) Manşetler, başlıklar, reklamlar, özel programlar ve diğer amaçlar için hattatlık yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reklam Ressamı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi mesleği için “7412.17” kod olarak kullanılır iken Nergis Yetiştiricisi mesleği için “6113.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reklam Ressamı Meslek Kodu “2651.06” olarak belirlenmiştir.