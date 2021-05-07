Reklam Ressamı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Reklam Ressamı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Reklam Ressamı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 2651.06
Meslek Adı : Reklam Ressamı
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları
Meslek Birim Grubu : Görsel Sanatçılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Tanımı : -Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler ve diğer benzer eşya için reklam resimleri tasarlayan ve çizen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları : Reklam Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İşlenecek konuyu resmin ebadını ve diğer bilgileri inceleyip işin özelliklerini müşterisi ile görüşmek,
b) Konu ile ilgili yayınları araştırıp okuyarak bilgi toplamak,
c) Konuyu istenilen şekilde işlemek için tasarımlarda bulunmak,
d) Konu ile ilgili krokiyi çizip müşterisinin onayına sunmak,
e) Resim işini kara kalem, rapilo kalem, mürekkep, yağlı boya, suluboya pastel kalem gibi maddelerle yapmak,
f) Çocuk masalları, moda makaleleri, kitap kapakları, posterler ya da paketleme malzemeleri gibi şekil ve desen isteyen konular hakkında çalışmalarda bulunmak,
g) Manşetler, başlıklar, reklamlar, özel programlar ve diğer amaçlar için hattatlık yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Reklam Ressamı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi mesleği için “7412.17” kod olarak kullanılır iken Nergis Yetiştiricisi mesleği için “6113.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Reklam Ressamı Meslek Kodu “2651.06” olarak belirlenmiştir.