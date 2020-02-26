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Remdesivir ilacı nedir? Fiyatı ne kadar? İçeriği ne? Hangi firmanın?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün önlenmesi için Remdesivir ilacının etkili olduğu açıklanmıştı.Bu doğrultuda vatandaşlar internet arama motorlarında Remdesivir ilacı nedir? Fiyatı ne kadar? İçeriği ne? Hangi firmanın ? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Remdesivir ilacı nedir? Fiyatı ne kadar? İçeriği ne? Hangi firmanın?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 717 kişi hayatını kaybederken virüsü önlemek için de aşı çalışmaları sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan  Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) genel müdür yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesivir" demişti. Bu doğrultuda internet arama motorlarında  Remdesivir ilacı nedir? Fiyatı ne kadar? İçeriği ne? Hangi firmanın? sorularının detayları araştırılıyor. İşte detaylar...

REMDESİVİR NEDİR? İÇERİĞİ NE? HANGİ FİRMANIN?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi .

Gilead, Koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına cevap olarak, ilacın etkilerini incelemek üzere "az sayıda hasta" için remdesivir sağladı. SARS-CoV-2'ye karşı laboratuvar testlerine de başladı. Gilead, remdesivir ilacının hayvanlarda SARS ve MERS'e karşı "aktif olduğu" belirtti.

Remdesivir ilacı nedir?

FİYATI NE KADAR?

Koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen tek ilaç olan Remdesivirin fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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