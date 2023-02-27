Remy Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remy Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Remy Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Remy Pereira 16 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Rémy Pereira Fernandes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Remy Pereira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Remy Pereira'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Remy Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Remy Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında US Esch
1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03
Remy Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Remy Pereira şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.