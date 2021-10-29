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Resepsiyon ne demek, TDK'ya göre Resepsiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Resepsiyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Resepsiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Resepsiyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Resepsiyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Resepsiyon ne demek, TDK'ya göre Resepsiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Resepsiyon ne demek? Resepsiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi resepsiyon kelimesi. Peki resepsiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre resepsiyon nedir, resepsiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RESEPSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Resepsiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Resepsiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre resepsiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabul, kabul etme
- Kabul töreni
- Kabul yeri
- Kabul yerinde çalışan kimselerin tümü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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