Resimli Kurban Bayramı mesajları 2020 | Facebook, WhatsApp için kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramı resimli mesajları bu yıl yakınlarından uzakta olacak tüm insanlar tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu kutsal günde sevdiklerinize onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak ve onları unutmadığınızı hatırlatmak için bu özel günde resimli mesajlar atabilirsiniz. Facebook, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden paylaşacağınız resimli Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

Kurban Bayram'ı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı takvime göre, Temmuz'un 30'undan sonra başlayacak. 30 Temmuz Arefe gününün ardından 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı 3 Ağustos pazartesi günü bitecek.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle sevdiklerimizden uzakta olacağımız bu kutsal günde telefondan SMS yoluyla, WhatsApp, Instagram ve Facebook ile de sosyal medya üzerinden sevdiklerinin bayramını tebrik etmek isteyenler resimli ve kısa bayram mesajlarını araştırıyor.

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

Sevdiklerinden uzakta olan müslümanların en çok tercih ettiği resimli Kurban Bayramı mesajları özellikle WhatsApp üzerinden sıkça kullanılıyor. Facebook, Instagram hikaye ve Twitter'da da kullanabileceğiniz en güncel dualı resimli Kurban Bayramı mesajları sizler için bir araya getirdik. İşte 2020 resimli Kurban Bayramı mesajları...

WHATSAPP İÇİN RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

FACEBOOK İÇİN RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020!