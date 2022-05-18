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  3. Resmi açıklama geldi! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu! İşte o sayı...

Resmi açıklama geldi! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu! İşte o sayı...

Türkiye'deki Suriyelilerin durumu gündemdeki yerini korurken Göç İdaresi Uyum ve İletişim Müdürü Gökçe Ok'un yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde 113 bin Suriyeli oy kullanacak.

Resmi açıklama geldi! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu! İşte o sayı...

Ülkedeki sığınmacılarla ilgili tartışmalar gündemde olmaya devam ederken yaklaşan seçimlerle birlikte ülkede bulunan Suriyelilerin oy kullanıp kullanmayacağı merak konusu olmaya başladı. Merak edilen konuyla ilgili Göç İdaresi Uyum ve İletişim Müdürü Gökçe Ok açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin seçime hiçbir etkisi olmadığını söyleyen Ok, 113 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

2023 seçimlerinde 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek

SEÇİMLERDE BİR ETKİLERİ OLMAYACAK

Göç idaresi Uyum ve İletişim Müdür Ok, Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısının 200 bin 950 kişiden 113 bin 654 kişinin reşit olduğunu söyleyen Ok,  "Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki." açıklamalarında bulundu.

Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay gibi toplam 15 ilde arttık kayıt alınmadığını belirten Ok 781 mahallenin hem ikamet, hem geçici koruma ve hem de uluslararası koruma olmak üzere tüm yabancılara kapatıldığını söyledi. Adreslerinde bulunmayanların da geçici korumaları askıya alındı.

2023 seçimlerinde 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek

GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLAYANLAR VATANDAŞ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da gerekli kriterleri sağlayanların vatandaş olabilecekleri haberini vermişti. Soylu, "Bugüne kadar kriterleri sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" şeklinde olduğunu açıklamıştı.

2023 seçimlerinde 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bunların 543 bininin Suriyeli olduğu bilgisini verdi. 

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