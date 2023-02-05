Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!

Olumsuz hava koşullarının etkisine giren Türkiye Şubat ayında kar sevinci yaşadı. Yoğun kar yağışı, tipi ve don olaylarına karşı ulaşımda aksaklıklar göz önünde bulundurularak Türkiye genelinde birçok il eğitim öğretime ara verdi. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi okulların tatil edildiği iller.

BİTLİS

Bitlis il Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın yaptığı açıklamada kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu ulaşımda aksaklık olabileceğini göz önünde bulundurarak kent merkezi, Güroymak. Hizan ve Mutki ilçelerinde 6 Şubar 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Ayhan; "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

MUŞ

Muş Valiliğide kentte yaşanan yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanmadan dolayı il genelinde 6 ve 7 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiğini duyurarak açıklamda bulundu. Muş Valiliği açıklamada, "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

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BİNGÖL

Bingöl'de olumsuz hava koşullarının etkisi altına girmiş ve valilik okulların tatil olup olmayacağına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar etkisini göstermiş ve kent genelinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler, Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi (Yarın) eğitim öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinlidir" ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" açıklamasını yaptı.

MALATYA

Malatya'da etkisini arttıran olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 6 Şubat Pazartesi idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli'de akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle valilik 6 Şubat Pazartesi okulların tatil olduğunu duyurdu. Açıklamada: "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

MUĞLA

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık yazılı açıklamada bulundu. İlçede kar yağışının etkisinin sürdüğü ve ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinin sosyal medya twittter üzerinden yaptığı açıklamada ise il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu, ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin 6 Şubat Pazartesi tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARAMAN

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava şartları sebebiyle, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personelimiz de bir gün izinlidir. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli..." ifadelerini kullandı.

Beklenen kar yağışının İstanbul'a gelmesinin ardından akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

ANKARA

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerinde bulundu.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava şartları sebebiyle 6 Şubat Pazartesi il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane genelinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve don olayının ulaşımı olumsuz etkilerinin olabileceği gerekçesiyle okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.