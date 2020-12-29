Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 29 Aralık 2020
29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? Cumhurbaşkanı Atama kararları ve TBMM kararları bugün yoğun ilgi görüyor. İşte 29 Aralık 2020 Resmi Gazete detayları.
29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. TBMM'nin çalışmalara ara vermesine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Merakla beklenen Resmi Gazete'nin 29 Aralık 2020 tarihli sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1275 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3338)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3339)
–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3340)
ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği
GENELGE
–– Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile İlgili 2020/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2020 Tarihli ve 9857, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879 ve 9893 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri