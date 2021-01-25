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Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 25 Şubat 2021

Her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan Resmi Gazete, bugünde vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 25 Şubat 2021 başlıklarıyla aratılan 25 Şubat 2021 Tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazeteye haberimizde yer verdik.

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 25 Şubat 2021

25 Şubat 2021 Tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3582)

YÖNETMELİK
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)
–– Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/102, K: 2021/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/31971 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/6143 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 ŞUBAT TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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