SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar apar topar gözaltına alındı!8 Mart Dünya Kadınlar Günü Watsons indirimi 2021 | Watsons 8 mart indirimi kataloğu8 Mart Dünya Kadınlar Günü İndirimleri | Gratis, Migros 8 Mart Kadınlar Günü kampanyasıNesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan evlilik sinyali!Güngören'de dehşet anları! Ölümden demirler kesilerek kurtarıldıResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 7 Mart 2021Helal olsun dedirten hikaye: Mezarlıkta çiçekçilik yapan Gülseren Bozkurt, kızını Oxfor'da okutuyor!SON DAKİKA! Fenerbahçe'den 'Emre Belözoğlu ayılıyor' iddialarına yanıt!Onur Bay Dilara Aksüyek çiftinin ayrılığı kısa sürdü!Microsoft'a siber vurgun! Binlerce hesap hacklendi
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 7 Mart 2021

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 7 Mart 2021

Her gün T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan Resmi Gazete, bugünde vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 7 Mart 2021 başlıklarıyla aratılan 7 Mart 2021 Tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazeteye haberimizde yer verdik.

Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 7 Mart 2021

7 Mart 2021 Tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı. Yönetmeliklerin ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının çoğunlukta olduğu bugünkü resmi gazeteyi biz de haberimizde derledik.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gebze Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerler

7 MART TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT