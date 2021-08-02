Resmi Gazete'de bugün (02.08.2021) | 2 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları

2 Ağustos Pazar 2021 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün (01.08.2021) | 1 Ağustos Pazar 2021 Resmi Gazete kararları için TIKLAYIN

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