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Resmi Gazete'de bugün (12.11.2020)

12 Kasım 2020 tarihli ve 31302 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısını haberimizde.

Resmi Gazete'de bugün (12.11.2020)

Resmi Gazete'nin 12 Kasım 2020 tarihli 31302. sayısı yayımlandı. Her gün yoğun ilgi gören Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

TEBLİĞLER

Resmi Gazete'de bugün (12.11.2020)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete'de bugün (12.11.2020) 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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