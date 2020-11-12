Resmi Gazete'de bugün (12.11.2020)
12 Kasım 2020 tarihli ve 31302 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 11 Kasım tarihli sayısını haberimizde.
Resmi Gazete'nin 12 Kasım 2020 tarihli 31302. sayısı yayımlandı. Her gün yoğun ilgi gören Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
- Batman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞLER
- İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- TS 198/T1,T2,T3 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/10) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- TS 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/11) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- 2020 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
- Anayasa Mahkemesinin 15/9/2020 Tarihli ve 2017/40261 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
- a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ