Resmi Gazete'nin 21.04.2021 tarihli ve 31461 sayılı kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de birçok atama kararının yanı sıra çeşitli Bakanlıklar kurulduğu ve Kabine'ye üç yeni ismin katıldığı öğrenildi. İşte Resmi Gazete'de bugün (21.04.2021) | Bakanlık ve Rektör atamaları...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (21.04.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 73)

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği–– KTO-Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21/4/2021 tarihli ve 31461 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Atama Kararları yayımlanmıştır.

21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete için tıklayın