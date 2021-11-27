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Resmi Gazete'de bugün (27.11.2021) | 27 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 27 Kasım tarihli ve 31672 sayılı kararları, kamuoyuna sunuldu. Cumhurbaşkanlığı onayı ile günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (27.11.2021) | 27 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları

27 Kasım Cumartesi 2021 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570)

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/157, 158, 159, 160, 161, 162)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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