Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 14 Ocak 2021
14 Ocak 2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 14 Ocak 2021 tarihli 31364. sayısı yayımlandı. İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri