Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 16 Ocak 2021

Her gün düzenli bir şekilde yayımlanan Resmi Gazete'nin 16 Ocak 2021 tarihli sayısı yayımlandı. Herkes tarafından çokça bakılan atama kararları, alınan yönetmelik ve tebliğleri biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9971, 9974, 9978, 9979 ve 9980 Sayılı Kararları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

DÜZELTME: 15/1/2021 Tarihli ve 3428 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

b - Çeşitli İlânlar DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.