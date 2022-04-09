Resmi Gazete'de çarpıcı karar! Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok tedbir kaldırılırken sıra genelgeleri geldi. Bu kapsamda 2021 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren ve kamu kurumlarında uygulanacak olan normalleşme tedbirlerini içeren "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

09 Nisan 2022 Tarihli ve 31804 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

"30/06/2021 tarihli ve 31257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadele Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallarla titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir. "

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