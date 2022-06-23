Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

A+ A-