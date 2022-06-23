Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu!
Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu
Kararda, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.