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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu!

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu

Kararda, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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