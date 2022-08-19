Resmi Gazete'de yayımlandı! 126 general ve amiralin görev yeri değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararı gerçekleşti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 126 general ve amiralin görev yeri değişti!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 126 general ve amiralin görev yeri değişti!

Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı

Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.

Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından, Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığına atandı.

Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığından Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 126 general ve amiralin görev yeri değişti!

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