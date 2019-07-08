Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandılar

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı.

ADALET BAKANI SOSYAL MEDYADAN MESAJINI PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile atanan yeni Bakan Yardımcıları ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı.

Bakan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”