Resmi Gazete'de yayımlandı! Afganistan için yardım kampanyası başlatıldı

Taliban'ın yönetimi devraldığı ve kötü günler geçiren Afganistan halkı için Türkiye harekete geçti. Resmi Gazete'de Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara, 5902 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi gereğince sivil halkın temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunması amacıyla AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması, gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla AFAD Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde hesaplar açılacak.

Açılan hesaplar yine AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

AFAD Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilecek.

Karar hükümlerini AFAD Başkanı yürütecek.