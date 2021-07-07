Resmi Gazete'de yayımlandı: Bedelli askerlikte iki yılda yüzde 38 artış yaşandı! Yeni ücret 43 bin 150 TL!

2019 yılından itibaren kalıcı hale getirilerek zorunlu askerliğin ücret karşılığında yapılması durumu olan bedelli askerlikte, 2021'in son 6 ayında geçerli olacak ücret miktarı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başlandığı günden bu yana yüzde 38'lik artışın kaydedildiği bedelli askerlik miktarı, yeni dönemde 43 bin 150 TL olarak belirlendi.

TUTAR 6 AYDA BİR GÜNCELLENİYOR

Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, son yasayla altı ayda bir artarken bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

YÜZDE 38'LİK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2021 bedelli askerlik tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

2018 yılında bedelli askerlik tutarı 15 bin lira iken kışla zorunluluğu yoktu. Bugün askerliği bedelli yapan gençler üç yıl önceki tutarın yaklaşık üç katını ödeyip, bir ay da kışlada temel eğitimden geçecekler.

YILLARA GÖRE BEDELLİ TUTARLARI

2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL

GURBETÇİLER KUR ÜZERİNDEN DÖVİZ YATIRIYOR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar. Gurbetçilerin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar yılın ilk mesai günündeki avro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi. Gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar.

Değişiklik yapılmamış olsaydı yeni başvuruda bulunan gurbetçi 4.911 avro yatırması gerekir iken, yapılan değişiklikle dünkü kur üzerinden 4.774 avro yatıracak. 137 avroluk kayıptan kurtulmuş olacak.

BEDELLİ AFFI

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu’nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.

Kanunun çıktığı tarihte yoklama kaçağı olanlar af çıkması için iki yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

YOKLAMA KAÇAĞI OLMAMAK İÇİN

Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi “Yoklama” olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise “Yoklama dönemi” olarak kabul ediliyor.

Kanuna göre, askerlik çağı “Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden” başlıyor.

Özetleyecek olursak, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.

Örneğin, 2002 doğumluların ve erteleme süresi bu yıl içinde sona erenlerin 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 2003 doğumluların da gelecek yıl içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekir.